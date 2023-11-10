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13:15 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Молдову прибыла помощь для Национальной армии от Минобороны Франции

Минобороны Молдовы и Франции намерены заключить новое соглашение о военном сотрудничестве.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В Кишинев прибыла первая партия помощи от Министерства вооруженных сил Франции для Национальной армии Молдовы, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Партию помощи доставили по воздуху на самолете, принадлежащем ВВС Франции. В состав помощи вошло личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы.

«Это первая партия поддержки со стороны Франции в контексте укрепления обороноспособности Молдовы и модернизации Национальной армии. Техника, предназначенная для пехотных войск, обеспечит совместимость молдавских военных с армиями стран Евросоюза и Североатлантического альянса в рамках совместных учений и миссий», — уточнили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, помощь стала результатом заявлений о поддержке президента Франции Эммануэля Макрона, озвученных в ходе саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося 1 июня в Молдове, а также визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Кишинев в сентябре этого года.

«Министр обороны Анатолий Носатый и его французский коллега Себастьян Лекорню договорились об укреплении партнерства путем подписания двустороннего письма о намерениях. Вскоре два оборонных ведомства заключат новое соглашение о военном сотрудничестве», — рассказали в Минобороны.

На своем заседании в среду, 8 ноября, правительство Молдовы одобрило начало переговоров по проекту соглашения между двумя ведомствами, «вскоре два оборонных ведомства заключат новое соглашение о военном сотрудничестве», — уточнили в Минобороны.

Республика Молдова и Франция сотрудничают в сфере обороны на основе соглашения между оборонными учреждениями двух государств, подписанного в Париже 15 июля 1998 года.

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