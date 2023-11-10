Главное
Палестино-израильский конфликт
13:33 (мск), источник: © РИА Новости

Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Брожения в ЕС видны невооруженным глазом, многие начинают понимать, что санкции бьют по ним самим, а для России они оказались не такими болезненными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой в четверг на пленарной сессии резолюции по эффективности санкций против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также «повысить профессионализм» в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок «компрометирует репутацию санкционного режима». «Дискредитацией целей санкций» назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз.

«Определенные, скажем так, брожения относительно санкций в стане ЕС видны невооруженным глазом. Многие прозревают и понимают, что санкции, во-первых, бьют по ним самим, а во-вторых, санкции, доставляя нам определенные проблемы, оказались не такими уж и болезненными. Более того, они, собственно, подтолкнули нас к наращиванию своего собственного потенциала. Они все больше начинают это понимать, и это так или иначе находит свое отражение в документах, в заявлениях и так далее и тому подобное», — сказал Песков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Уверен в себе': в США впали в уныние после поездки Путина
В США готовят армию к захвату контроля над Русской Арктикой
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсанкцииПесков Дмитрий