Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на сто метров

«Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», — заявил он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России ранее завели уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».
При этом Ермак признал, что никто точно не знает, когда завершится конфликт. Он добавил, что противостояние может закончиться очень внезапно.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».