В День полиции Радий Хабиров рассказал о династии в погонах — семье Валиевых из города Туймазы

"Начало династии положил Сирин Габдулхакович Валиев. Его стаж — 34 года, на пенсию он ушел в звании полковника юстиции.
Сразу после армии Сирин Валиев устроился на работу в милицию. Через год — пошел учиться, получил высшее профессиональное образование. Был командиром отделения, затем взвода, начальником ИВС. В 1990 году занял должность следователя, в 1992 году — начальника отдела участковых. С 1994 по 2013 год был начальником следственного отдела и заместителем начальника полиции.
За время службы случалось всякое — ловили наркоманов, боролись с организованной преступностью, раскрывали сложнейшие дела. Самым тяжелым временем, признается Сирин Габдулхакович, стали 90-е. Случалось и получать угрозы. Супруга Резеда Мударисовна даже уговаривала мужа бросить опасную работу. Но он был непреклонен — уход из органов он расценивал как слабость.
Трое сыновей Сирина Валиева с замиранием сердца слушали его рассказы о работе. Поэтому не удивительно, что старший Ильнур решил пойти по стопам отца. Уже после второго курса он начал работать в уголовном розыске. Затем несколько лет был инспектором ГАИ, командиром патрульно-постовой службы. Год назад занял пост начальника тыла.
В прошлом году сын Ильнура Сириновича Булат окончил школу с медалью. И поступил в Уфимский юридический институт МВД — сказал деду, что, как и он, хочет быть следователем. Я уверен, все у парня получится. Честь, достоинство, любовь к Родине и понятие о справедливости передается в этой семье по наследству", — написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Он поблагодарил семью Валиевых и всех полицейских Башкортостана за работу и поздравил их с профессиональным праздником.