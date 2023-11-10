17:00 (мск), источник: Клопс.ru
«Мальва» и «Арбалет»: в небе над Калининградской областью начались учения Балтфлота
Военные тренируются в полном боевом снаряжении.
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В небе над Калининградской областью начались тренировки парашютистов. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.
«Военнослужащие разведывательных подразделений соединения морской пехоты и морского спецназа Балтийского флота выполняют прыжки на различных парашютно-десантных системах, а также управляемых парашютных системах “Мальва” и “Арбалет” в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области», — говорится в пресс-релизе.
Военные тренируются в полном боевом снаряжении на высотах около 800 метров как в светлое, так и в тёмное время суток. В учениях участвуют транспортно-боевые вертолёты Ми-8 морской авиации. Приземления разведчики оттачивают навыки захвата пленных, вывод из строя коммуникаций условного противника, применение системы «ГЛОНАСС»
«В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке, в простых и сложных метеорологических условиях, в различное время года и на различную местность», — отметили в Балтфлоте.