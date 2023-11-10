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18:31 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Токаев подписал новый закон

Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и ВОЗ об организации в Астане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения”, — говорится в сообщении Акорды.

Документ будет служить развитию и укреплению сотрудничества между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения. Ратификация закона призвана способствовать повышению авторитета Казахстана среди стран-членов ВОЗ.

Текст закона публикуется в печати.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи 23 октября 2023 года назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своим сватом. А после объяснил почему.

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