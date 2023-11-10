18:31 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Токаев подписал новый закон
Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения, сообщает Zakon.kz.
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Документ будет служить развитию и укреплению сотрудничества между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения. Ратификация закона призвана способствовать повышению авторитета Казахстана среди стран-членов ВОЗ.
Текст закона публикуется в печати.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи 23 октября 2023 года назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своим сватом. А после объяснил почему.