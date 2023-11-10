Израиль и ХАМАС договорились о частичном обмене заложниками, сообщили СМИ

«Достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем палестинских женщин и детей на сто израильских заложниц, находящихся у ХАМАС», — говорится в сообщении.
Во время боевых действий на юге Израиля ХАМАС взяло в плен, по разным данным, до 250 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители. Кроме того, в заложники попали граждане третьих стран.
Как заявило на прошлой неделе военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам», более 60 пленных погибли при ударах израильской армии по сектору Газа. Тела многих жертв по-прежнему находятся под обломками.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.