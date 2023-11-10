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16:54 (мск), источник: РИА Новости

Самарская область разыграет автомобиль Lada Vesta на выставке «Россия»

Самарская область разыграет авто Lada Vesta на своем стенде на выставке «Россия».

САМАРА, 10 ноя — РИА Новости. Самарская область проведет розыгрыш автомобиля Lada Vesta на своем стенде на форуме «Россия» в Москве, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Ранее в региональном правительстве сообщали, что розыгрыш автомобиля будет объявлен в день региона на выставке, 30 ноября.

«Регистрация (проводится) на стенде на тач-панелях, подведение итогов — в конце декабря перед Новым годом, вручение — после (новогодних) праздников», — сказала собеседница агентства.

В правительстве области уточнили, что будет разыгран автомобиль Lada Vesta, поучаствовать в розыгрыше смогут все желающие. Дату вручения приза пока не называют.

В центре стенда Самарской области на форуме «Россия» установлен монумент «Ладья», основной экран представлен в виде паруса. Особенностью самарского стенда стала зона амфитеатра со зрительскими местами, где проводятся различные мероприятия. Также на площадке можно сыграть в футбол, хоккей, баскетбол с цифровыми двойниками известных спортсменов Самарской области, собрать пазлы с красивыми видами региона. По окончании выставки в Москве экспозицию планируется перевезти в Самару.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

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