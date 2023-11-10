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17:46 (мск), источник: Don24.ru

Что зарубежные СМИ рассказали о визите Путина в штаб ЮВО в Ростове

Ростовская область, 10 ноября 2023. DON24.RU. Сегодняшний визит Владимира Путина в штаб ЮВО в Ростове активно освещают западные СМИ. Корреспондент ИА «ДОН 24» ознакомился с наиболее заметными публикациями на эту тему.

Источник: Don24.ru

Напомним, сегодня ночью Верховный главнокомандующий побывал в штабе Южного военного округа. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов доложили президенту о ходе боевых действий в зоне СВО.

Визит российского лидера в Ростов оказался в центре внимание многих зарубежных изданий.

Канадская National Post разместила сообщение агентства «ЭйПи», в котором подробно излагаются детали визита.

«Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где оценил состояние вооруженных сил своей страны в ходе боев на Украине. Это был его второй визит в штаб ЮВО менее чем за месяц».

сказано в материале канадской газеты

Боевые действия идут уже 21 месяц, напоминает корреспондент Associated Press. По мнению американского журналиста, с наступлением зимы накал боевых действий, скорей всего, снизится.

«Поэтому аналитики не ожидают значительных изменений на фронте», — говорится в материале.

Французская Le Figaro назвала визит Путина в Ростов неожиданным. И напомнила, что Путин уже посещал штаб ЮВО в августе и марте.

Заметка сопровождается видеосюжетом с сайта Минобороны РФ о пребывании Путина.

«Расположенный недалеко от Украины, Ростов-на-Дону стал оперативным центром, откуда осуществляется управлением наступательными действиями российских войск».

отмечает «Фигаро»

Бельгийское информационное агентство Belga уточнило, что президент РФ прибыл в Ростов на обратном пути из Казахстана, где он побывал с официальным визитом.

«Путин осмотрел новую военную технику и выслушал доклады о том, что происходит на Украине», — цитирует «Бельга» сообщение Кремля.

Пребывание российского лидера на донской земле заставило западных журналистов поближе познакомиться с Ростовом-на-Дону.

«В ближайшие месяцы этот город может приобрести еще большее значение, — считает французская Le Parisien. — В начале ноября Россия объявила о начале строительства железнодорожной ветки из Ростова, которая свяжет Крым через Запорожскую область. Это позволит россиянам получить дополнительную (помимо Крымского моста) линию снабжения для перевозки войск и техники».

Сообщения о визите Путина опубликовали также португальская Observador, сербская «Политика», бельгийская Die Morgen и немецкий телеканал N-tv.

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