Что зарубежные СМИ рассказали о визите Путина в штаб ЮВО в Ростове

Напомним, сегодня ночью Верховный главнокомандующий побывал в штабе Южного военного округа. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов доложили президенту о ходе боевых действий в зоне СВО.
Визит российского лидера в Ростов оказался в центре внимание многих зарубежных изданий.
Канадская National Post разместила сообщение агентства «ЭйПи», в котором подробно излагаются детали визита.
Боевые действия идут уже 21 месяц, напоминает корреспондент Associated Press. По мнению американского журналиста, с наступлением зимы накал боевых действий, скорей всего, снизится.
«Поэтому аналитики не ожидают значительных изменений на фронте», — говорится в материале.
Французская Le Figaro назвала визит Путина в Ростов неожиданным. И напомнила, что Путин уже посещал штаб ЮВО в августе и марте.
Заметка сопровождается видеосюжетом с сайта Минобороны РФ о пребывании Путина.
Бельгийское информационное агентство Belga уточнило, что президент РФ прибыл в Ростов на обратном пути из Казахстана, где он побывал с официальным визитом.
«Путин осмотрел новую военную технику и выслушал доклады о том, что происходит на Украине», — цитирует «Бельга» сообщение Кремля.
Пребывание российского лидера на донской земле заставило западных журналистов поближе познакомиться с Ростовом-на-Дону.
«В ближайшие месяцы этот город может приобрести еще большее значение, — считает французская Le Parisien. — В начале ноября Россия объявила о начале строительства железнодорожной ветки из Ростова, которая свяжет Крым через Запорожскую область. Это позволит россиянам получить дополнительную (помимо Крымского моста) линию снабжения для перевозки войск и техники».
Сообщения о визите Путина опубликовали также португальская Observador, сербская «Политика», бельгийская Die Morgen и немецкий телеканал N-tv.