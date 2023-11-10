Богданов сообщил, что работа КПП «Рафах» была заблокирована 10 ноября

«Проблема возникла», — подтвердил он в ответ на вопрос ТАСС о том, действительно ли работа КПП «Рафах» была заблокирована сегодня. «Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами, — сказал Богданов. — Проблема сейчас решается».
По его словам, эвакуация российских граждан через КПП «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.
«Я думаю, что это три дня максимум. Это зависит от пропускной способности самого КПП», — сказал он.
«Сегодня мы надеялись, что начался процесс [эвакуации], и что он будет осуществляться четко и в устойчивом режиме, но, к сожалению, возникла такая проблема, которую мы сейчас решаем», — добавил замминистра.
Ранее сообщалось, что 10 ноября почти 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через «Рафах», но работа КПП была заблокирована.