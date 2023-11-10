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19:43 (мск), источник: ТАСС

Богданов сообщил, что работа КПП «Рафах» была заблокирована 10 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Работа контрольно-пропускного пункта «Рафах» была заблокирована 10 ноября, но проблема будет решена. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Источник: РИА "Новости"

«Проблема возникла», — подтвердил он в ответ на вопрос ТАСС о том, действительно ли работа КПП «Рафах» была заблокирована сегодня. «Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами, — сказал Богданов. — Проблема сейчас решается».

По его словам, эвакуация российских граждан через КПП «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

«Я думаю, что это три дня максимум. Это зависит от пропускной способности самого КПП», — сказал он.

«Сегодня мы надеялись, что начался процесс [эвакуации], и что он будет осуществляться четко и в устойчивом режиме, но, к сожалению, возникла такая проблема, которую мы сейчас решаем», — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что 10 ноября почти 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через «Рафах», но работа КПП была заблокирована.

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