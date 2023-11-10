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21:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Канада ввела санкции против газеты «Известия» и РЕН ТВ

Канада ввела санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из России, в том числе против РЕН ТВ, «Известий», «Парламентской газеты». Под ограничения также попали певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор), бывший министр иностранных дел Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Вместе с тем из санкционного списка были исключены трое бывших топ-менеджеров Сбербанка, включая экс-первого зампреда правления Льва Хасиса.

Источник: AP 2023

Как сообщила пресс-служба МИД Канады, помимо названных лиц, санкции введены против:

  • научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна;
  • доцента кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова Александра Конькова;
  • советника главы Минобороны Андрея Ильницкого;
  • политолога Дмитрий Суслова;
  • политолога Андрей Сушенцова;
  • программного директора клуба «Валдай» Олега Барабанова;
  • Центра социально-консервативной политики;
  • Института государства и права РАН;
  • мультимедийного проекта Russia Beyond (принадлежит АНО «ТВ-Новости»).

В прошлый раз Канада вводила санкции против россиян и российских организаций в сентябре. Тогда в список попали 42 физлица и 21 юрлицо, в том числе Московский государственный институт международных отношений, Высшая школа экономики, Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай», Юнармия, а также издания «Взгляд» и «Комсомольская правда».

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Эрдни Кагалтынов

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