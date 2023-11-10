21:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Канада ввела санкции против газеты «Известия» и РЕН ТВ
Канада ввела санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из России, в том числе против РЕН ТВ, «Известий», «Парламентской газеты». Под ограничения также попали певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор), бывший министр иностранных дел Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Вместе с тем из санкционного списка были исключены трое бывших топ-менеджеров Сбербанка, включая экс-первого зампреда правления Льва Хасиса.