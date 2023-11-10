«Мы понятия не имеем». В США раскрыли, что Россия готовит на Украине

По его словам, на сегодняшний день Запад понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники. Украинские солдаты, которые столкнулись с российскими беспилотниками в бою, говорят, что удары обычной артиллерии по сравнению с ними — это не так уж и страшно, рассказал Риттер.
Он уточнил, что рой дронов будет подрывать большое количество боевой техники и живой силы ВСУ, подтачивая военные возможности Киева.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что компания создает беспилотники, способные наносить удары по противнику в составе роя дронов. Оружие разрабатывается для нужд российской армии в зоне специальной операции, уточнил он. Чемезов также напомнил, что войска уже применяют беспилотники «Ланцет» разработки «Калашникова», которые показали отличные результаты в бою.
Президент России Владимир Путин поручил поставить на поток производство перспективных БПЛА. Глава государства подчеркнул, что российские компании в сфере беспилотной авиации демонстрируют множество технических решений. По его словам, это касается и различных типов дронов, разработок в области инфраструктуры для их безопасного использования в воздушном пространстве страны, а также инноваций в смежных областях, включая искусственный интеллект и другие сквозные технологии.