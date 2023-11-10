10 ноября, источник: © РИА Новости
ЦАХАЛ сообщил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере сектора Газа.
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За дни боев военнослужащие уничтожили около 150 террористов и установили контроль над опорными пунктами <…> ХАМАС на севере сектора Газа.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари 30 октября сообщил о расширении наземной операции Израиля в анклаве. Он подчеркнул, что в эту зону вошли дополнительные боевые подразделения. В тот же день на окраине Газы появились танки. Впоследствии город оказался в окружении.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.