Вучич: Украина, Молдавия и страны Балкан в ближайшее время не вступят в ЕС

Он добавил, что до вступления Сербии в союз предстоит сделать «много шагов и вещей», которые могут помочь республике.
Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил 90% из прошлогодних требований ЕС. Руководитель ЕК также похвалила Кишинев, отметив, что молдавские власти предприняли шаги в правовой реформе, «деолигархизации» и противодействии коррупции.
Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 г. Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г., после начала спецоперации России.
Сейчас официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют восемь государств: Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Украина и Черногория. Раньше всех статус кандидата на вступление в ЕС получила Турция — в 1999 г. на саммите в Хельсинки. С 2005 г. Анкара ведет официальные переговоры о вступлении в союз, но с тех пор не добилась прогресса.
1 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выполнила все условия для вступления в ЕС, тогда как Евросоюз — почти ни одного. У Анкары, как отмечал лидер Турции, «нет никаких ожиданий от ЕС».