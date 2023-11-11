00:11 (мск), источник: Московский комсомолец
В США рассказали, сколько денег осталось для помощи Украине
У Министерства обороны США остался только один миллиард долларов на пополнение запасов вооружения ВСУ. Об этом пишет Bloomberg.
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Агентство уточняет, что задержки с финансированием заставили Соединенные Штаты приступить к ограничению потока военной помощи Киеву. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх предупредила, что партии вооружения постепенно будут уменьшаться в объемах.
При этом президент США Джо Байден намерен отвергнуть готовящийся в палате представителей законопроект о выделении финансовой помощи для Израиля без выделения денег Украине. Ранее против этого документа высказались представители демократической партии в Сенате.
В то же время республиканцы высказываются против продолжения финансовой поддержки Киева. Кандидат в президенты США, бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что Украина является коррумпированной, недемократичной страной, и напомнил о запрете в ней 11-ти оппозиционных партий.
Рамасвами призвал сторонников не покупаться на риторику властей США, которые склонны преподносить конфликт Украины и России как борьбу добра и зла.