РФ выразила возмущение из-за ударов по гражданским объектам в Газе

Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев. Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. А соблюдение международного гуманитарного права — это императив. У любой войны есть правила.
Асилий Небензяпостпред РФ при ООН
Он указал, что безопасных зон в секторе Газа из-за ударов Израиля больше не существует.
«Эти мечети, (по которым были нанесены недавно удары. — Ред.), расположены в южной части сектора Газа, что подтверждает информацию о том, что безопасных для гражданских зон сегодня в секторе попросту не существует», — сказал постпред.
Небензя отметил, что только прекращение огня, а не кратковременные паузы позволит избежать жертв в зоне конфликта. Он выразил уверенность, что достичь прочного мира на Ближнем Востоке невозможно без разрешения палестино-израильского вопроса.
Также дипломат подчеркнул, что решение ближневосточного конфликта «ни в коем случае не должно быть связано с попытками выдавить палестинцев из мест их исконного проживания». Настоящее решение этой «застарелой исторической» проблемы должно базироваться на положениях международного права, убежден Небензя.
По его словам, блокирование США мирных инициатив по Сектору Газа не могло не привести к радикализации конфликта.
«Блокирование Вашингтоном мирных инициатив по прекращению огня в секторе Газе на данном этапе и его однобокая линия на протяжении последних лет, направленная на сохранение, как они сами сформулировали, статут-кво, и его так называемая тихая дипломатия были на самом деле нежеланием реализовывать всё, о чем договорились страны и народы. Отсутствие какого-либо прогресса на переговорном треке не могло не привести к радикализации и взрыву», — добавил Небензя.
Кроме того, российский постпред заявил, что ближневосточные государства должны играть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, нельзя дать сторонним силам использовать его для слома позитивной динамики по нормализации ситуации в регионе.
Ранее, 6 ноября, генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что в результате наземных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа страдает мирное население, объекты гражданской инфраструктуры. Он отметил, что никто не находится в безопасности, в том числе в больницах и церквях, а также лагерях беженцев.
23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос «Известий» о том, планирует ли Москва выступить с мирной инициативой в израильско-палестинском конфликте, сообщил, что Россия по-прежнему готова помогать в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Министр также напомнил, что страна была частью посреднического механизма в виде квартета международных посредников. По его мнению, односторонние услуги в этом вопросе едва ли помогут.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.
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