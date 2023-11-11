«Массовые жертвы»: Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным

Фридман поинтересовался мнением Маска о том, нужно ли Зеленскому начинать мирные переговоры с Владимиром Путиным.
«Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным или нет», — ответил Маск.
Миллиардер предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к «массовым жертвам».
«История не будет к ним добра», — отметил Маск в качестве предостережения от провоцирования гибели еще большего количества людей.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет».
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.