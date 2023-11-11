01:58 (мск), источник: © РИА Новости

«Массовые жертвы»: Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана призвал Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Фридман поинтересовался мнением Маска о том, нужно ли Зеленскому начинать мирные переговоры с Владимиром Путиным.

«Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным или нет», — ответил Маск.

Миллиардер предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к «массовым жертвам».

«История не будет к ним добра», — отметил Маск в качестве предостережения от провоцирования гибели еще большего количества людей.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет».

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

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