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06:43 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Крупный учредитель «Пяти Звезд» в Хабаровском крае отправился добровольцем в зону СВО

Учредитель группы компаний «Пять Звезд», крупный региональный перевозчик 63-летний Юрий Васильев отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Источник: Соцсети

Учредитель группы компаний «Пять Звезд», крупный региональный перевозчик 63-летний Юрий Васильев отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Согласно данным источников издания, контракт Васильев подписал еще в августе 2023 года и через пару недель улетел в район Запорожья служить в танковых войсках в звании рядового.

Напомним, еще весной Васильева приговорили к 16 месяцам ареста и пребыванию в колонии-поселении по делу о даче взятки экс-главе управления транспорта Хабаровска Сергею Суковатому.

Несколько компаний «Пяти Звезд» находятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре’и других поселениях, однако работа сотрудников, по словам жителей, не совсем качественная — часто поломки, грубость водителей и страшные гонки по трассе. Также, многие до сих пор помнят трагедию в мае 2021 года. Водитель автобуса 311 маршрута, принадлежащего компании «Пять звезд», в котором находилось 32 пассажира и двое сотрудников, не справился с управлением, вышел на встречную полосу и опрокинул тяжелую машину в кювет. Инцидент случился в ночь на 1 мая 2021 года на 370 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино. В результате погибли две женщины и 17-летний подросток. Еще десять человек были ранены.

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