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10:14 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Пересчет бюллетеней пройдет в 18 населённых пунктах Молдовы — ЦИК

Центризбирком постановил пересчитать избирательные бюллетени в 18 населенных пунктах Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Пересчет бюллетеней для голосования на всеобщих местных выборах 5 ноября пройдет в 18 населенных пунктах республики.

Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в пятницу.

Таким образом, бюллетени будут пересчитаны:

  • на должность члена городского совета и должность примара Ниспоренского избирательного округа;
  • на должность примара избирательного округа Пырыта Дубоссарского района;
  • на выборах мэра села Темелеуцы Флорештского района;
  • на должность примара села Карахасань Штефан-Водского района;
  • на должность местного советника первого уровня муниципального избирательного округа Милештий Мичь Яловенского района;
  • на должность советника Единецкого муниципального избирательного округа;
  • на должность районного и городского советника Кэлэрашского городского избирательного округа Кэлэрашского района;
  • на должность примара и местного советника первого уровня в избирательном округе Тараклия Каушанского района;
  • на должность примара и местного советника первого уровня в избирательном округе Джавгур округа Чимишлия;
  • на должность примара и местного советника первого уровня в избирательном округе Григорьевка района Каушаны;
  • на должность муниципального советника в муниципии Кагул;
  • на должность мэра в селе Тараклия-де-Сальчие Кагульского района;
  • на должность примара и члена местного совета в селе Попешти-де-Сус Дрокиевского района;
  • на должность примара в коммуне Драганешты Сынжерейского района;
  • на должность члена местного совета в селе Реча Страшенского района;
  • на должность примара, городского и районного советника в городе Шолданешты одноименного района;
  • на должность примара в селе Боканы Фалештского района.

Кроме того, будут пересчитаны недействительные, неиспользованные и погашенные бюллетени на должность мэра в сельском избирательном округе Чок-Майдан АТО Гагаузия, уточнили в ЦИК.

Процесс пересчета бюллетеней по каждому конкуренту на выборах будет осуществляться до 12 ноября 2023 года включительно. Результат пересчета голосов Центризбирком получит не позднее 13 ноября 2023 года.

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