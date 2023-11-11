10:14 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Пересчет бюллетеней пройдет в 18 населённых пунктах Молдовы — ЦИК
Центризбирком постановил пересчитать избирательные бюллетени в 18 населенных пунктах Молдовы.
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КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Пересчет бюллетеней для голосования на всеобщих местных выборах 5 ноября пройдет в 18 населенных пунктах республики.
Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в пятницу.
Таким образом, бюллетени будут пересчитаны:
Кроме того, будут пересчитаны недействительные, неиспользованные и погашенные бюллетени на должность мэра в сельском избирательном округе Чок-Майдан АТО Гагаузия, уточнили в ЦИК.
Процесс пересчета бюллетеней по каждому конкуренту на выборах будет осуществляться до 12 ноября 2023 года включительно. Результат пересчета голосов Центризбирком получит не позднее 13 ноября 2023 года.