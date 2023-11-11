10:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Президент отметил труд медработников Узбекистана наградами
В Узбекистане ежегодно во второе воскресенье ноября отмечается День медицинских работников.
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу медиков в связи с Днем медицинских работников, сообщает пресс-служба главы государства.
Они награждены орденами и медалями, им также присвоены почетные звания.
Соответствующий указ подписан в пятницу.
Почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган соғлиқни сақлаш ходими» («Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан») присвоено:
Азизову Сабиту Курбановичу — заведующему отделением гемодиализа № 1 Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нефрологии и трансплантации почки.
Нуралиевой Гулнозе Сагдуллаевне — главному педиатру Республиканской специализированной больницы Зангиата № 1.
Орденом «Меҳнат шуҳрати» наградили:
Махмудову Санобар Юсуповну — акушера-гинеколога родильного отделения Пахтачийского районного медицинского объединения, Самаркандская область.
Шека Александра Борисовича — заведующего лабораторией ишемической болезни сердца Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии.
Орденом «Соғлом авлод учун» I степени наградили:
Маманазарова Курбана Мамаражабовича — ассистента кафедры травматологии, ортопедии, хирургии народной медицины, нейрохирургии, анестезиологии и скорой медицинской помощи Термезского филиала Ташкентской медицинской академии, Сурхандарьинская область.
Эминова Баходира Жураевича — анестезиолога-реаниматолога отделения детской реанимации Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Ферганская область.
Орденом «Соғлом авлод учун» II степени наградили:
Жаббарова Ашира Норкобиловича — руководителя больницы филиала «Чим» Камашинского районного медицинского объединения, Кашкадарьинская область.
Косимову Динорахон Сиддиковну — заведующего детским отделением Чартакского районного медицинского объединения, Наманганская область.
Муйдинову Дилбархон Усарбоевну — медсестру семейного врачебного пункта «Майариқ» Булакбашинского района, Андижанская область.
Хужаева Нуриддина Хуррамовича — заведующего детским отделением Джамбайского районного медицинского объединения, Самаркандская область.
Орденом «Саломатлик» II степени наградили:
Алиева Шерзода Махмуджановича — заведующего отделением взрослой кардиохирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова.
Ахмадалиеву Хуршиду Мухамадалиевну — заведующего отделением терапии Акалтынского районного медицинского объединения, Сырдарьинская область.
Бобокелдиеву Хамиду Эргашевну — заведующего бокс-бруцеллезным отделением Джизакской областной инфекционной больницы.
Ерназарова Оралбая — терапевта экстренного приемного отделения Муйнакского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан.
Каримова Муродуллу Юлдашевича — заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Ташкентской медицинской академии.
Молайханова Рустама Худайбергановича — врача отделения хирургии клинической больницы № 4 города Ташкента.
Нуриллаеву Марифат Тагаевну — эндокринолога Навоийского областного эндокринологического диспансера.
Рузиеву Азизу Комунаровну — кардиолога многопрофильной центральной поликлиники Алатского района, Бухарская область.
Саломову Раъно Хайруллаевну — семейного врача семейной поликлиники № 10 Букинского района, Ташкентская область.
Тажиеву Наргизу Уринбоевну — патронажную медсестру многопрофильной поликлиники Кошкупырского района, Хорезмская область.
Тожибоева Акмалхона Абдурахмановича — заведующего отделением хирургии Наманганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, Наманганская область.
Тожиева Шомурода Мусурмоновича — заведующего отделением хирургии Яккабагского районного медицинского объединения, Кашкадарьинская область.
Тухтаева Тожидина Парпиевича — главного фельдшера Алтынкульского районного медицинского объединения, Андижанская область.
Орденом «Дўстлик» наградили:
Бердиева Ахмада Ниёзмахмадовича — патронажного фельдшера горного участка «Карш» семейного врачебного пункта «Гулистон» Сариасийского района, Сурхандарьинская область.
Жуманазарову Асилхон Довулбаевну — детского врача территориального отдела «Нанай» Янгикурганского районного медицинского объединения, Наманганская область.
Малькову Елену Михайловну — терапевта медицинского пункта центральной поликлиники Службы здравоохранения акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари».
Оразалиева Базарбая Хаитбаевича — хирурга отделения хирургии Берунийского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан.
Раимжанова Абдулазиза Абдухафизовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью «ASAF Medical» города Ферганы, Ферганская область.
Ташпанбетову Калжан Калдибаевну — семейного врача семейного врачебного пункта «Саржал» Канимехского района, Навоийская область.
Медалью «Соғлом турмуш» наградили:
Акбутаеву Дилфузу Абдуманнаповну — старшую медсестру Республиканского детского научно-практического центра малоинвазивной и эндовизуальной хирургии.
Каримова Хусана Раимбердиевича — водителя Сырдарьинского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи.
Мустанова Абдусамата Норсаатовича — начальника Сурхандарьинского областного управления Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан.
Насриеву Мухаббат Джураевну — старшую медсестру семейной поликлиники № 3 Бухарского района, Бухарская область.
Рахматуллаеву Махбубу Латифовну — врача общей практики семейной поликлиники № 72 Янгиюльского района, Ташкентская область.
Медалью «Шуҳрат» наградили:
Атажанову Замиру Нуруллаевну — старшую медсестру отделения анестезиологии и реанимации Элликкалинского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан.
Куранбаева Рустама Алимовича — фельдшера Ургенчского районного отдела Хорезмского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи.
Махамадаминову Шоиру Абдувалиевну — отоларинголога частной клиники «Otolaringolog» Юнусабадского района, город Ташкент.
Муминову Адолат Холматовну — медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» Зааминского района, Джизакская область.
Равшанова Собира Кенжаевича — водителя Нарпайского районного отдела Самаркандского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи.
Тожибоеву Саломатхон Давранбоевну — медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» Избасканского района, Андижанская область.
Эрматова Абдумалика Абдурахимовича — травматолога травматологического пункта Фуркатского районного медицинского объединения, Ферганская область.
Якубова Рахима Камиловича — профессора кафедры детской челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института.