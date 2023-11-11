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10:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Президент отметил труд медработников Узбекистана наградами

В Узбекистане ежегодно во второе воскресенье ноября отмечается День медицинских работников.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу медиков в связи с Днем медицинских работников, сообщает пресс-служба главы государства.

Они награждены орденами и медалями, им также присвоены почетные звания.

Соответствующий указ подписан в пятницу.

Почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган соғлиқни сақлаш ходими» («Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан») присвоено:

Азизову Сабиту Курбановичу — заведующему отделением гемодиализа № 1 Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нефрологии и трансплантации почки.

Нуралиевой Гулнозе Сагдуллаевне — главному педиатру Республиканской специализированной больницы Зангиата № 1.

Орденом «Меҳнат шуҳрати» наградили:

Махмудову Санобар Юсуповну — акушера-гинеколога родильного отделения Пахтачийского районного медицинского объединения, Самаркандская область.

Шека Александра Борисовича — заведующего лабораторией ишемической болезни сердца Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии.

Орденом «Соғлом авлод учун» I степени наградили:

Маманазарова Курбана Мамаражабовича — ассистента кафедры травматологии, ортопедии, хирургии народной медицины, нейрохирургии, анестезиологии и скорой медицинской помощи Термезского филиала Ташкентской медицинской академии, Сурхандарьинская область.

Эминова Баходира Жураевича — анестезиолога-реаниматолога отделения детской реанимации Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Ферганская область.

Орденом «Соғлом авлод учун» II степени наградили:

Жаббарова Ашира Норкобиловича — руководителя больницы филиала «Чим» Камашинского районного медицинского объединения, Кашкадарьинская область.

Косимову Динорахон Сиддиковну — заведующего детским отделением Чартакского районного медицинского объединения, Наманганская область.

Муйдинову Дилбархон Усарбоевну — медсестру семейного врачебного пункта «Майариқ» Булакбашинского района, Андижанская область.

Хужаева Нуриддина Хуррамовича — заведующего детским отделением Джамбайского районного медицинского объединения, Самаркандская область.

Орденом «Саломатлик» II степени наградили:

Алиева Шерзода Махмуджановича — заведующего отделением взрослой кардиохирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова.

Ахмадалиеву Хуршиду Мухамадалиевну — заведующего отделением терапии Акалтынского районного медицинского объединения, Сырдарьинская область.

Бобокелдиеву Хамиду Эргашевну — заведующего бокс-бруцеллезным отделением Джизакской областной инфекционной больницы.

Ерназарова Оралбая — терапевта экстренного приемного отделения Муйнакского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан.

Каримова Муродуллу Юлдашевича — заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Ташкентской медицинской академии.

Молайханова Рустама Худайбергановича — врача отделения хирургии клинической больницы № 4 города Ташкента.

Нуриллаеву Марифат Тагаевну — эндокринолога Навоийского областного эндокринологического диспансера.

Рузиеву Азизу Комунаровну — кардиолога многопрофильной центральной поликлиники Алатского района, Бухарская область.

Саломову Раъно Хайруллаевну — семейного врача семейной поликлиники № 10 Букинского района, Ташкентская область.

Тажиеву Наргизу Уринбоевну — патронажную медсестру многопрофильной поликлиники Кошкупырского района, Хорезмская область.

Тожибоева Акмалхона Абдурахмановича — заведующего отделением хирургии Наманганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, Наманганская область.

Тожиева Шомурода Мусурмоновича — заведующего отделением хирургии Яккабагского районного медицинского объединения, Кашкадарьинская область.

Тухтаева Тожидина Парпиевича — главного фельдшера Алтынкульского районного медицинского объединения, Андижанская область.

Орденом «Дўстлик» наградили:

Бердиева Ахмада Ниёзмахмадовича — патронажного фельдшера горного участка «Карш» семейного врачебного пункта «Гулистон» Сариасийского района, Сурхандарьинская область.

Жуманазарову Асилхон Довулбаевну — детского врача территориального отдела «Нанай» Янгикурганского районного медицинского объединения, Наманганская область.

Малькову Елену Михайловну — терапевта медицинского пункта центральной поликлиники Службы здравоохранения акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари».

Оразалиева Базарбая Хаитбаевича — хирурга отделения хирургии Берунийского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан.

Раимжанова Абдулазиза Абдухафизовича — руководителя общества с ограниченной ответственностью «ASAF Medical» города Ферганы, Ферганская область.

Ташпанбетову Калжан Калдибаевну — семейного врача семейного врачебного пункта «Саржал» Канимехского района, Навоийская область.

Медалью «Соғлом турмуш» наградили:

Акбутаеву Дилфузу Абдуманнаповну — старшую медсестру Республиканского детского научно-практического центра малоинвазивной и эндовизуальной хирургии.

Каримова Хусана Раимбердиевича — водителя Сырдарьинского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи.

Мустанова Абдусамата Норсаатовича — начальника Сурхандарьинского областного управления Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан.

Насриеву Мухаббат Джураевну — старшую медсестру семейной поликлиники № 3 Бухарского района, Бухарская область.

Рахматуллаеву Махбубу Латифовну — врача общей практики семейной поликлиники № 72 Янгиюльского района, Ташкентская область.

Медалью «Шуҳрат» наградили:

Атажанову Замиру Нуруллаевну — старшую медсестру отделения анестезиологии и реанимации Элликкалинского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан.

Куранбаева Рустама Алимовича — фельдшера Ургенчского районного отдела Хорезмского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи.

Махамадаминову Шоиру Абдувалиевну — отоларинголога частной клиники «Otolaringolog» Юнусабадского района, город Ташкент.

Муминову Адолат Холматовну — медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» Зааминского района, Джизакская область.

Равшанова Собира Кенжаевича — водителя Нарпайского районного отдела Самаркандского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи.

Тожибоеву Саломатхон Давранбоевну — медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» Избасканского района, Андижанская область.

Эрматова Абдумалика Абдурахимовича — травматолога травматологического пункта Фуркатского районного медицинского объединения, Ферганская область.

Якубова Рахима Камиловича — профессора кафедры детской челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института.

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