09:33 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске вернут традицию полуденного выстрела пушки с Караульной горы
Орудие уже прошло последние испытания.
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В Красноярске вернут традицию полуденного выстрела пушки с Караульной горы. Об этом в своем тг-канале написал Сергей Пономаренко, первый заместитель главы края.
— Усилиями краевых и федеральных властей, Сибирского федерального университета и при поддержке Минобороны традиция выстрела в полдень на Караульной горе будет возобновлена в ближайшее время.
Орудие уже прошло последние испытания. Скоро ее установят на историческом месте.
Напомним, что с просьбой возродить многолетнюю традицию к главе города Владиславу Логинову и директору Военно-инженерного института СФУ Евгению Гарину обратились родители выпускников, выполнявших боевые задачи СВО на южных границах России.
Родственники военнослужащих предложили совершать ежедневный ритуал в честь всех защитников Отечества.
Гаубицу с Караульной горы убрали в декабре 2019 года.