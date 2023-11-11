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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске вернут традицию полуденного выстрела пушки с Караульной горы

Орудие уже прошло последние испытания.

В Красноярске вернут традицию полуденного выстрела пушки с Караульной горы. Об этом в своем тг-канале написал Сергей Пономаренко, первый заместитель главы края.

— Усилиями краевых и федеральных властей, Сибирского федерального университета и при поддержке Минобороны традиция выстрела в полдень на Караульной горе будет возобновлена в ближайшее время.

говорит Пономаренко

Орудие уже прошло последние испытания. Скоро ее установят на историческом месте.

Напомним, что с просьбой возродить многолетнюю традицию к главе города Владиславу Логинову и директору Военно-инженерного института СФУ Евгению Гарину обратились родители выпускников, выполнявших боевые задачи СВО на южных границах России.

Родственники военнослужащих предложили совершать ежедневный ритуал в честь всех защитников Отечества.

Гаубицу с Караульной горы убрали в декабре 2019 года.

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