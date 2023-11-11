11:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске на 83 году жизни скончался врач и депутат Валерий Щербо
Прощание состоится 15 ноября в Доме офицеров.
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В Красноярске скончался врач и депутат Валерий Щербо. Валерию Николаевичу было 82 года. Напомним, что Валерий Щербо был главврачом краевой больницы № 2 и госпиталя ветеранов войны, заведующим городским отделом здравоохранения, депутатом Красноярского горсовета и ЗС, а также возглавлял краевой Совет ветеранов, региональное отделение Союза пенсионеров России, а в последние годы своей жизни был членом палаты ветеранских организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края.
«Все, кто лично знал Валерия Николаевича, высоко ценили его профессионализм, ответственность за дело, стремление помогать людям. Его активная гражданская позиция, опыт и авторитет были востребованы в решении важных для региона задач. Мы сохраним благодарную память о Валерии Николаевиче Щербо и его заслугах перед Красноярским краем», — отметили в правительстве региона.
Добавим, что прощание с Валерием Щербо пройдет 15 ноября в Доме офицеров с 10:00 до 11:00 часов.