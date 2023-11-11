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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области дал распоряжение готовить новогодние праздники

В первую очередь, оно касается подготовки для социально незащищенных слоев наседения.

Источник: Комсомольская правда

11 ноября в ходе оперативного совещания в областном правительстве с кабмином губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил начать подготовку к праздничным мероприятиям для детей из незащищенных групп.

— До Нового года осталось не так много времени. Важно, чтобы ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации, обязательно получили подарки на Новый год, — поделился позже в своем телеграм-канале глава региона.

Кроме того, Хоценко поручил проработать вопрос праздничного украшения Омска и районных центров в единой стилистике.

— Необходимо, чтобы в процесс включились предприятия и учреждения, — добавил губернатор.

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