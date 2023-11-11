12:55 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Литва создаст искусственное море у границы с Беларусью
На границе с Беларусью Литва планирует построить искусственное море.
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Стало известно, что Литва создаст искусственное море для серфинга на границе с Беларусью. Речь идет про литовский Друскининкай, расположенный неподалеку от белорусской границы. Мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас рассказал телеканалу LRT, что решение про строительство искусственного моря уже принято.
Он отметил, что песчаные дюны, пальмы, серфингисты на двухметровых волнах — все это в скором времени станет реальностью как для тех, кто живет в Друскининкае, так и для тех, кто приезжает туда отдыхать.
— Море под крышей с бассейном для серфинга, — заметил Малинаускас.
По его словам, в данном проекте есть интерес со стороны немецких и канадских бизнесменов уточнив, что большое внимание есть и с польской стороны. Он сказал, что она готова инвестировать проект.