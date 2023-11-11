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Палестино-израильский конфликт
12:58 (мск), источник: Ведомости

МИД назвал голословными обвинения США в военном сотрудничестве России и КНДР

Обвинения США и их союзников в адрес России в военно-техническом сотрудничестве с КНДР голословны и бездоказательны, Москва выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

Захарову попросили прокомментировать участившиеся обвинения в адрес России и КНДР в том, что страны осуществляют запрещенные резолюциями Совбеза ООН взаимные поставки вооружений и военных технологий. Министры иностранных дел стран G7 ранее выдвинули такое утверждение в ходе встречи в Токио. В заявлении по ее итогам министры «решительно осудили поставки оружия из Северной Кореи в Россию, что прямо нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН».

«Обвинения, предъявляемые “коллективным Западом” в “незаконном” военно-техническом сотрудничестве России с КНДР — голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле “highly likely”. К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями».

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

По ее словам, выполнение Москвой международных обязательств, в том числе резолюций Совбеза ООН, не мешает ей «развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями», в числе которых и Северная Корея.

Критикующим Россию странам следует «почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других», считает официальный представитель МИДа. США и «их сателлиты», по мнению Захаровой, нарушают общепринятые нормы международного права, отправляют Украине вооружения и «тем самым способствуют продолжению кровопролития».

Российские власти и ранее неоднократно отрицали поставки вооружения КНДР России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подобные утверждения Белого дома слухами, а в Кремле также назвали заявления о поставках оружия в РФ из КНДР беспочвенными.

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.

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