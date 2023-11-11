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Палестино-израильский конфликт
13:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области межнациональную ситуацию поставят на особый контроль

Об этот заявил Дмитрий Азаров на внеочередном заседании антитеррористической комиссии.

Источник: Комсомольская правда

В Правительстве Самарской области провели внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил поставить на особый контроль межнациональную, межконфессиональную ситуацию в регионе, приложив усилия для предотвращения конфликтов.

— Сейчас российские ведомства работают в непростых условиях, против нашей страны полномасштабная информационная война со стороны недружественных стран, а также экстремистских сил. Предпринимаются попытки внести раскол в российское общество, дополнительные риски несет резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке.

отметил глава Самарской области

На территории региона действует комплекс мер по противодействию терроризму и экстремизму. Дмитрий Азаров еще раз подчеркнул, что работа в данном направлении должна вестись на постоянной основе, чтобы пресекать конфликтные проявления, ситуации противоправного характера, в том числе в информационном пространстве.

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