14:05 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В ЕС допустили вступление Молдавии в союз без Приднестровья
Глава делегации ЕС: Молдавия может интегрироваться в Евросоюз без Приднестровья.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что надеется на решение приднестровской проблемы до момента вступления республики в ЕС, однако он допускает, что существует возможность интеграции без спорного региона.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.
«Мы надеемся, что когда Молдавия присоединится к ЕС, эта проблема будет решена. На данном этапе мы продолжим поддерживать поиск мирного решения. Мы надеемся, что это позволит решить ситуацию до того, как Молдавия присоединится к ЕС. Но это не единственно возможный вариант», — заявил Мажейкс в эфире телеканала Vocea Basarabiei, комментируя возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья.
По его словам, Брюссель не хотел бы столкнуться с проблемой зависимости процесса евроинтеграции от решения приднестровского конфликта.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.