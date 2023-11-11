Боррель: скорой победы Украины над Россией не ожидается

«Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», — сказал Боррель в ходе выступления на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге (цитата по ТАСС).
Он отметил, что у ЕС накопилось «очень много проблем».
«В первую очередь это Украина, где перспектив скорой победы над Россией в ближайшее время не ожидается», — считает Жозеп Боррель.
В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню. Из них $61,4 млрд планировалось выделить Киеву. Politico писала, что украинские власти «умоляют» США поставить больше оружия, чтобы Россия не смогла в обозримой перспективе достичь каких-либо успехов на поле боя.