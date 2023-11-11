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14:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Боррель: скорой победы Украины над Россией не ожидается

Помощь Украине со стороны США, вероятно, сократится, и страны Евросоюза (ЕС) должны быть готовы ее компенсировать, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он также считает, что скорой победы над Россией не ожидается.

Источник: AP 2023

«Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», — сказал Боррель в ходе выступления на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге (цитата по ТАСС).

Он отметил, что у ЕС накопилось «очень много проблем».

«В первую очередь это Украина, где перспектив скорой победы над Россией в ближайшее время не ожидается», — считает Жозеп Боррель.

В октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню. Из них $61,4 млрд планировалось выделить Киеву. Politico писала, что украинские власти «умоляют» США поставить больше оружия, чтобы Россия не смогла в обозримой перспективе достичь каких-либо успехов на поле боя.

Лаура Кеффер

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