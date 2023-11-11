15:21 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Додон: Молдова — в политическом и экономическом дефолте
Экс-президент Молдовы заявляет о плачевном состоянии бюджета страны.
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КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Молдова находится и в политическом, и в экономическом дефолте, об этом заявил в рамках своего пятничного видеоблога экс-президент страны Игорь Додон.
Он отметил, что бюджет республики опирается исключительно на западные кредиты, в стране отмечается задержка с выплатой зарплат.
«Доходы в бюджет падают, он держится за счёт подачек в виде кредитов с Запада. Есть задержки зарплат, экономика не работает, людям запрещают обменивать валюту, которую им присылают родственники, ограничивают использование наличных средств. Нацбанк работает не для граждан и страны, а для МВФ и дяди Сэма. Молдова уже банкрот, эти власти душат абсолютно всё», — отметил политик.
Игорь Додон полагает, что Молдове удастся вернуться в нормальное экономическое русло, когда действующая власть утратит рычаги влияния, однако республике нужно сохранять хорошие отношения с соседями.
«Домино» власти Майи Санду скоро развалится, и мы вернём страну в нормальное русло. (….) Считаю, что Молдова никуда не должна интегрироваться, а быть в хороших отношениях абсолютно со всеми, исходя из наших национальных интересов, — заявил экс-президент.
Он также подчеркнул, что молдаване устали от коррупции и попустительства еврочиновников и «хотят быть хозяевами у себя дома».