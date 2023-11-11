Глава МИД Германии посетила Палестину и пообещала помощь на €38 млн

В ведомстве уточнили, что в общей сложности в 2023 году Германия предоставит Палестине гуманитарную поддержку на сумму около €161 млн. В нее войдет вода, продовольствие и медпомощь, которые предоставляются через международные организации и ООН.
Территории на Западном берегу реки Иордан находятся под контролем официально признанного движения ФАТХ во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Сектор Газа — одна из двух частей государства Палестина, но долгие годы контролируется движением ХАМАС.
9 ноября агентства Reuters и dpa сообщили, что власти Германии выдали в 2023 году в десять раз больше разрешений на военный экспорт для Израиля, чем годом ранее: в 2022-ом были одобрены поставки на €32 млн, с января по ноябрь 2023-го — около €303 млн. Большинство индивидуальных разрешений выдали за период с 7 октября — после начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах». Помимо Германии гуманитарную помощь отправляли Турция, США, Россия, страны Евросоюза и другие государства.
10 ноября спецборт МЧС России доставил в Египет 25 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Ее передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в регион.