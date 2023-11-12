Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна

Согласно законопроекту, часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января. Выделение денег на остальные правительственные секторы будет рассчитано до 2 февраля. При этом ни одна из частей предложенного Джонсоном плана не предусматривает поддержку Израиля или Украины.
По данным Fox News, палата собирается проголосовать по законопроекту во вторник.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона «несерьезным предложением» и «рецептом для еще большего хаоса». Она также призвала республиканцев перестать тратить время на политические разногласия и работать над предотвращением шатдауна.
В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.
В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.
Теперь у Вашингтона нет новых денег для Киева, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. Президент США Джо Байден запросил на эти цели 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержке запроса в конгрессе нет. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом.