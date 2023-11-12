В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе ведомства.
Согласно правительственному постановлению, затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой необходимо блокировать в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования Сети.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев («Новые люди») направил обращение в правительство, выразив обеспокоенность позицией, «при которой мы просто констатируем, что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем по сути блокируем все».
Он отметил, что запрет использования VPN с одной стороны соответствует национальному законодательству, а с другой стороны «фактически поддерживает санкционное давление на россиян», так как VPN может понадобиться для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе китайского производства. Создание отечественных сервисов, по мнению автора обращения, не решит проблему, потому что владельцы ресурсов «закроют их от провайдеров».