11:24 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирии сделали заявление по выплатам для мобилизованных
Мобилизованные, подписавшие контракт для службы в добровольческих подразделениях, могут единовременно получить более 400 тыс. руб.
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Новую информацию со всеми сумами озвучили представители ЦУР РБ в комментариях на странице главы Радия Хабирова в ответ на просьбу пользователя рассказать о выплатах для тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации.
В официальном комментарии представительницы Центра управления республикой сообщается, что с октября 2023 года минимальный оклад бойцов СВО составляет 210 тысяч рублей. Добровольцам, заключившим контракт с Минобороны полагается единоразовая выплата в 195 тысяч рублей. Мобилизованные из Башкирии, которые хотят перейти в статус добровольцев и перевестись в добровольческие соединения смогут получит, согласно новому указу главы РБ, при переводе после 10 ноября единовременную выплату 100 тысяч рублей. Также по 100 тысяч рублей добровольцам перечисляют меценаты Уфы и нескольких других городов РБ.