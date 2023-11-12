«Размазал»: Пушков оценил унижение кандидата в президенты США

Так он отреагировал на предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, на которых Рамасвами, по словам Пушкова, «буквально уничтожил» Никки Хейли, назвав известную своей нелюбовью к России кандидата «Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках».
«(Рамасвами. — Прим. ред.) размазывал Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США. Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала», — написал Пушков.
По словам сенатора, американцы в лице Рамасвами получили яркого и нестандартного политика, который разительно отличается от большинства представителей американского истеблишмента.