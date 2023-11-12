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08:41 (мск), источник: © РИА Новости

«Размазал»: Пушков оценил унижение кандидата в президенты США

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично «уничтожил» кандидата в президенты США Никки Хейли, об это заявил сенатор Алексей Пушков на в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Так он отреагировал на предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, на которых Рамасвами, по словам Пушкова, «буквально уничтожил» Никки Хейли, назвав известную своей нелюбовью к России кандидата «Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках».

«(Рамасвами. — Прим. ред.) размазывал Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США. Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала», — написал Пушков.

По словам сенатора, американцы в лице Рамасвами получили яркого и нестандартного политика, который разительно отличается от большинства представителей американского истеблишмента.

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