США предрекли потерю позиций на мировой арене из-за Ближнего Востока

Издание указало на растущее негодование в отношении Израиля и США по поводу «огромного сопутствующего вреда мирному населению».
Автор отметил, что во время визита госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток и страны Азии его упрекали из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая использует американское оружие.
Издание указало на то, что палестино-израильский кризис дает понять: «западные страны куда больше беспокоит жизнь белых христиан на Украине, чем небелых мусульман на Ближнем Востоке». Эксперты предрекли США потерю позиций на мировой арене из-за Ближнего Востока.
Ранее лидер шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла призвал США остановить атаки Израиля в секторе Газа.