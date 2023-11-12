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Палестино-израильский конфликт
08:16 (мск), источник: Lenta.Ru

США предрекли потерю позиций на мировой арене из-за Ближнего Востока

Американская политика относительно палестино-израильского конфликта грозит подорвать позиции США на Ближнем Востоке и на мировой арене. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

Источник: Reuters

Издание указало на растущее негодование в отношении Израиля и США по поводу «огромного сопутствующего вреда мирному населению».

Автор отметил, что во время визита госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток и страны Азии его упрекали из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая использует американское оружие.

Тесные связи США и Израиля в подходе к сектору Газа привели к тому, что арабские страны не хотят публично идти навстречу Вашингтону по тем или иным вопросам.

The Washington Post

Издание указало на то, что палестино-израильский кризис дает понять: «западные страны куда больше беспокоит жизнь белых христиан на Украине, чем небелых мусульман на Ближнем Востоке». Эксперты предрекли США потерю позиций на мировой арене из-за Ближнего Востока.

Ранее лидер шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла призвал США остановить атаки Израиля в секторе Газа.

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