Не надо советовать Узбекистану, что ему делать и с кем ему сотрудничать, мы разберемся сами — эксперт

По мнению директора Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёра Эргашева, Узбекистан будет вынужден увеличивать закупки газа, причем не только из России, но и Туркменистана, чтобы обеспечить потребности собственного населения и экономики. Поэтому нашей стране необходимо выстраивать политику, основанную на собственных интересах, а не указке других государств.
«Начиная с 60-х годов прошлого века, Узбекистан через систему газопроводов “Средняя Азия — Центр” и “Средняя Азия — Урал” был одним из основных поставщиков природного газа в Российскую Федерацию. Сейчас на наших глазах происходит формирование новой конфигурации газового сотрудничества: Узбекистан и Казахстан становятся получателями российского газа, который теперь уже в реверсном режиме будет идти из России в Центральную Азию по созданным еще в 60−70-е годы системам газопроводов», — отметил Эргашев.
Эксперт добавил, что министр энергетики Джурабек Мирзамахмудов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на прошлой неделе подписали стратегический меморандум о сотрудничестве Узбекистана и России в энергетическом секторе. Это показатель того, что партнерство будет долгосрочным, оно носит стратегический характер.
«Там есть несколько аспектов, по которым сотрудничество должно быть реализовано. Первое — Узбекистан становится получателем российского природного газа. На ближайшие два года речь идет о поставках 2,8 миллиарда кубометров голубого топлива ежегодно. Это необходимо для того, чтобы обеспечить возрастающие потребности в осенне-зимний отопительный сезон», — подчеркнул собеседник.
Эргашев считает, что показатель в 2,8 миллиарда кубов — это только начало. Узбекистан в дальнейшем будет вынужден увеличивать эти закупки, причем не только из России, но и Туркменистана. На данный момент есть только два реальных поставщика природного газа в нашу страну — Москва и Ашхабад, других вариантов просто нет. Без импорта не обойтись, учитывая рост потребностей экономики и промышленности, а также постоянное увеличение населения.
«Второй аспект, который можно обсуждать, это возможность Узбекистана стать хабом для транзита российского газа. Узбекистан до сих пор расплачивается за строительство газопровода “Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Кыргызстан — Китай”. Его еще называют “Центральная Азия — Китай”. На данный момент построено три ветки. Туркменистан качает по этому газопроводу примерно 35 миллиардов кубических метров природного газа. Казахстан с Узбекистаном также по нему поставляют газ в КНР, примерно от 5 до 10 миллиардов кубометров в год», — рассказал эксперт.
По его словам, при этом и в Казахстане, и в Узбекистане есть дефицит природного газа, который особенно заметен в зимний отопительный сезон. Поэтому обе страны заинтересованы в том, чтобы оставлять свой газ у себя, но пока имеют обязательства перед китайскими партнерами и должны поставлять голубое топливо на экспорт.
«Газпром может закрывать поставками своего газа потребности Китая, при этом Узбекистан и Казахстан получают возможность отправлять российский газ по этому трубопроводу в Китай, оставляя свой газ для собственных нужд. Это один из вариантов, который вполне может и должен обсуждаться. В случае, если удастся наладить транзит российского газа в КНР по трубопроводу “Центральная Азия — Китай”, то это будет иметь очень серьезный положительный эффект для Казахстана и Узбекистана, которые будут получать средства за транзит топлива», — уверен собеседник.
Поэтому, добавил он, создание хаба вполне может стать следующим шагом в газовом сотрудничестве между Россией и Узбекистаном. При этом Эргашев считает бесперспективным идею гнать российский газ из Узбекистана в Туркменистан, а затем в Китай.
«Через Туркменистан в Китай гнать газ не нужно. У Узбекистана есть свои точки входа в газопровод, через который узбекский газ поставляется в КНР. Поэтому, если определенная часть газа будет поступать в Узбекистан транзитом и идти дальше в Китай по этому газопроводу, Туркменистан не нужен. Однако можно обсуждать вариант, когда российский газ транзитом через Казахстан и Узбекистан может доставляться, например, в Туркменистан для того чтобы он дальше шел в Пакистан и Индию», — рассказал он.
Эксперт отметил, что уже давно идут споры по поводу строительства крупного магистрального газопровода «Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия» (ТАПИ). В ходе обсуждений речь шла, как минимум, о 30 миллиардах кубических метров природного газа из Туркменистана, которые могут поставляться в Пакистан и Индию через Афганистан. Это такой же многострадальный проект, как и строительство железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Его тоже обсуждают уже почти 30 лет и никак не могут запустить.
«Туркменистан уже и трубы закупил, и свой участок закончил строить. Проблема — в политической нестабильности внутри Афганистана, которая не дает возможность начать строительство, а затем вести безопасную эксплуатацию данного газопровода. Кроме того, есть геополитические противоречия между Пакистаном и Индией. Нужно решать вопрос, сколько газа будет оставаться в Пакистане, а сколько идти дальше в Индию. При этом, конечно же, если этот газопровод все-таки будет построен, то Россия заинтересована в том, чтобы участвовать в проекте и прокачивать часть своего природного газа по нему. Почему бы нет? В этом смысле Узбекистан тоже может стать транзитной стороной для поставок российского голубого топлива» — прокомментировал эксперт.
Однако, заметил Эргашев, есть очень много вопросов не только по строительству, но и по тому, насколько Туркменистан готов к сотрудничеству с Россией в совместных поставках. У Ашхабада газа достаточно, хотя для этого придется вводить в эксплуатации новые мощности для добычи.
«В любом случае сама идея очень интересная и имеет право на существование. Как мне представляется, переговоры в этом направлении между Россией и Туркменистаном, а также странами-получателями газа и странами-транзитерами по ТАПИ будут и никуда не денутся. Идея вполне живая, почему бы не попробовать?» — уверен собеседник.
Эргашев также считает, что Узбекистан не должно интересовать мнение Запада о том, каким должно быть сотрудничество с Россией в энергетической сфере.
«Я, как аналитик, считаю, что чьи-то озабоченности вообще должны интересовать нас в самую последнюю очередь. Я надеюсь, что у Узбекистана будет в целом такая позиция — позиция суверенной страны, у которой есть свои собственные национальные интересы, которые она будет защищать и при этом не будет слушать ни одну из внерегиональных стран. За последние 30 лет у Узбекистана накоплен очень серьезный опыт взаимодействия с крупными российскими компаниями в энергетической сфере. И этот опыт положительный. Среди наших партнеров “Газпром”, который реализует целый ряд проектов в Узбекистане по добыче газа. Насколько я знаю, у компании есть планы по созданию крупного газоперерабатывающего производства на запасах месторождения “25 лет Независимости”, но это опять же коммерческие вопросы, которые пока находятся в режиме обсуждения и принятия решений», — заметил эксперт.
Он также добавил, что сейчас налажено очень серьезное сотрудничество с компанией «Лукойл», которая не только добывает газ, но и построила огромное газоперерабатывающее предприятие в Бухарской области — Кандымский газоперерабатывающий завод. Это одно из крупнейших предприятий, построенных в Узбекистане за годы независимости.
«Сейчас российские компании начинают еще более активно заходить в Узбекистан, предлагая уже не только сотрудничество в формате соглашения о разделе продукции, но и свое оборудование, технологии, которые позволяют увеличить газодобычу в Узбекистане. К примеру, есть месторождения, большая часть запасов которых выработана. Однако здесь еще остаются определенные запасы, но достать их можно только с помощью новейшего оборудования. Таким образом эти месторождения не бросаются, а вводятся в новые обороты, и могут давать углеводороды», — сказал он.
По его словам, у сотрудничества с российскими нефте- и газосервисными предприятиями есть серьезный позитивный потенциал.
«Это работает только на пользу Узбекистана, а значит, партнерство должно быть продолжено. Я бы очень хотел, чтобы крупные западные компании также активно заходили и предлагали свои решения. Такие компании есть, и я этому только рад. Чем больше компаний заходит в Узбекистан, чтобы работать и помогать нам добывать нефть и газ, тем лучше. И здесь не нужно кого-то выделять, создавая кому-то преференциальные условия, а кому-то — проблемы. Пусть заходят и работают в равных условиях», — подчеркнул Эргашев.
Он также заметил, что не должно быть никакого политического давления со стороны тех или иных внерегиональных стран, которые находятся очень далеко от Узбекистана, но при этом позволяют себе давать оценки нашему энергетическому сотрудничеству и указывать, с кем надо работать, а с кем не надо, что можно делать, а что нет.
«Узбекистан — это суверенная страна, которая ведет суверенную политику. И нам должно быть, грубо говоря, наплевать на советы тех или иных внерегиональных стран. Пусть они свои советы приберегут для себя. Не надо советовать Узбекистану, что ему делать и с кем ему сотрудничать, мы разберемся сами», — подытожил эксперт.