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11:55 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Установлен порядок хранения паспортов гражданина Республики Беларусь

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок хранения паспортов гражданина Республики Беларусь установлен постановлением от 31 октября № 13/238 Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Установлено, что персонализированные, оформленные, но неврученные паспорта граждан Беларуси, проживающих в Республике Беларусь и временно пребывающих за ее пределами, хранятся в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь в течение одного года с даты выдачи. После этого они направляются на хранение в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел по месту регистрации таких граждан по месту жительства.

Постановление МИД и МВД от 27 августа 2012 года № 13/284 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел Республики Беларусь по обмену паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь и временно пребывающему за пределами Республики Беларусь» признается утратившим силу.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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