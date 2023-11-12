Установлен порядок хранения паспортов гражданина Республики Беларусь

Установлено, что персонализированные, оформленные, но неврученные паспорта граждан Беларуси, проживающих в Республике Беларусь и временно пребывающих за ее пределами, хранятся в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь в течение одного года с даты выдачи. После этого они направляются на хранение в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел по месту регистрации таких граждан по месту жительства.
Постановление МИД и МВД от 27 августа 2012 года № 13/284 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел Республики Беларусь по обмену паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь и временно пребывающему за пределами Республики Беларусь» признается утратившим силу.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.