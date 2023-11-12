Попеску: Франция — надежный союзник и друг Республики Молдова

По словам министра, в Париже у него состоялась беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с директор Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которым он передал благодарность от руководства Молдовы «за их безоговорочную поддержку в преодолении кризисов, с которыми мы столкнулись, и за их значительный вклад в модернизацию и прогресс нашей страны».
Также в ходе визита в Париж Попеску обсудил с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна и французским госсекретарем по европейским делам Лорансом Буном прогресс Республики Молдова, приведший к рекомендации Еврокомиссии к началу переговоров по вступлению республики в ЕС.
«Затронули темы двустороннего сотрудничества, включая взаимное признание водительских прав и подписание соглашения о социальной защите. Мы также подчеркнули важность быстрой ратификации молдавско-французского соглашения для избежания двойного налогового налогообложения», — сообщил глава МИДЕИ.
Он также провел встречу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, которому выразил признательность за отправку первой партии помощи для Нацармии республики. В ходе беседы обсуждалась также подготовка к подписанию соглашения о сотрудничестве между Францией и Молдовой в области обороны.