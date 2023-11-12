14:14 (мск), источник: Life.ru
Более 60 россиян покинули сектор Газа через КПП Рафах
Более 60 россиян, которые находились в секторе Газа, перешли через КПП Рафах на территорию Египта. Об этом сообщили в МЧС России.
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«Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта», — говорится в сообщении, которое опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Напомним, ранее в МЧС России сообщили, что начата эвакуация граждан РФ, которые пожелали покинуть территорию сектора Газа. Специалисты оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают водой и едой и направляют в Каир, где российское ведомство уже развернуло оперативный штаб.
На экстренном саммите в Эр-Рияде приняли итоговую декларацию по Газе с обращением к МУС.