14:17 (мск), источник: ТАСС
Эрдоган не исключил совместных с Ираном шагов по Газе
По словам президента Турции, в текущей ситуации для урегулирования «нужно, чтобы была активизирована главная страна».
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АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара и Тегеран могут предпринять совместные шаги по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где прошел внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.
«Нет никаких причин, чтобы не сделать этого [сотрудничать с Ираном по Газе], — цитирует его агентство Anadolu. — Мой глава МИД сейчас поедет в США. Конечно, об участии Ирана во встречах с [президентом США Джо] Байденом речи не идет, но мы передадим послания. Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует в скором времени посетить с визитом Турцию для обсуждения в том числе ближневосточной проблемы».
По словам Эрдогана, в текущей ситуации для урегулирования «нужно, чтобы была активизирована главная страна». «И это Америка, которая имеет влияние на Израиль. Но также мы должны указать, что Газа — это земля палестинцев. США должны это признать, иначе мы не добьемся с ними согласия», — заявил он.
Эрдоган также подчеркнул, что не собирается звонить Байдену сам. «Не только мы говорим, что Турция — ключевая страна на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и в нашем регионе. И невозможно выступать с инициативами или планами, исключая Турцию. Турция — это страна, которая предлагает наиболее реалистичные предложения по решению проблем, это ключевая страна для урегулирования кризисов в регионе», — сказал он.
Президент Турции повторил, что Анкара остается единственной региональной силой, которая «может вести переговоры со всеми странами региона и собрать за одним столом конфликтующие и враждующие стороны».