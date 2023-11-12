14:33 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили атаку штурмовой группы противника, ВСУ потеряли более 80 военных и 3 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск “Восток” во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система М777 производства США", — сообщили в ведомстве.

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