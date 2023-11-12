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15:22 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Выборы продолжаются: В Молдове приступают к печати бюллетеней для второго тура

Бюллетени напечатают в Центральной типографии.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 13 ноября, начнётся печать бюллетеней для второго тура выборов.

Центральная избирательная комиссия сообщает, что завтра, 13 ноября, начнётся печать бюллетеней для второго тура всеобщих местных выборов, намеченных на 19 ноября.

Бюллетени напечатают в Центральной типографии, приступят к печати в 13.00.

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