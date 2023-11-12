Лукашенко увеличил размер спецпремии в области спорта более чем в три раза

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Размер премии «Беларускі спартыўны Алімп» («Белорусский спортивный Олимп») увеличен до 350 базовых величин, следует из указа президента № 351, опубликованного в воскресенье на Национальном правовом интернет-портале.
Отмечается, что вознаграждение увеличено по аналогии с размерами премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства. На данный момент базовая величина в Беларуси составляет 37 рублей, соответственно размер премии в денежном эквиваленте составит 12950 белорусских рублей.
Спецпремия президента в области спорта присуждается ежегодно выдающимся белорусским атлетам и тренерам за значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта республики.
В прошлом году премия была назначена биатлонисту Антону Смольскому, пятиборке Анастасии Прокопенко и тренеру по гребле Виктору Байкову. Сумма вознаграждения тогда составляла 100 базовых величин.
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В новом положении о специальной премии «Беларускі спартыўны Алімп» также отмечается, что на ее соискание могут претендовать не только индивидуальные спортсмены и тренеры, но и коллективы работников организаций, «внесшие значительный вклад в развитие физической культуры и спорта».
Кроме того, в указе говорится о тех, кто не сможет получить премию. В частности, это касается физлиц, которые:
Также указом установлен порядок лишения специальной премии и восстановления в правах их лауреатов.