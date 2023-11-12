WSJ: в ВСУ признали нехватку боеприпасов и живой силы

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Украинские военные признают, что Киев испытывает нехватку боеприпасов и живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится отправлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По словам военной из 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), у них «не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников». Как отмечает издание, ВСУ испытывает серьезные трудности в вооружении.
Все большее число сторонников Украины в Европе и США говорят, указывает WSJ, что Киев сейчас находился в более сильной позиции, если бы администрация американского президента Джо Байдена быстрее доставила ценное оборудование, такое как танки, ракеты и реактивные истребители.
Издание также приводят оценку бывшего постпреда США при НАТО Дугласа Льюта, который считает, что не существует «серебряной пули», способной в краткосрочной перспективе изменить «патовую ситуацию» в конфликте на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для контрнаступления украинской армии не хватает оружия и средств противовоздушной обороны.