18:44 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Чуря: местные выборы в Молдове не были демократичными
Политолог считает, что власть на местных выборах использовала админресурс, но даже с ним проиграла выборы.
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Убрав сильную оппозиционную партию «Шанс» за несколько дней до голосования, власть сделала выборы нечестными и недемократичными, такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.
«Что касается результата, который был получен, он, конечно, искажен, но все равно показывает на то, что популярность PAS падает. Власти потеряли в стране больше 200 000 сторонников. Но в виду того, что они исказили результаты электорального процесса, очень сложно понять, как себя ощущают оппозиция и какая у нее внутренняя динамика», — заявил Чуря.
Эксперт не понимает почему власти запретили партии «Шанс» участвовать на выборах, поскольку прямой угрозы для власти представители партии не представляли. Да и позиции PAS, по мнению политолога, все еще сильны у проевропейского электората из-за отсутствия другой альтернативы на этом фланге.
«Тот факт, партия “Действия и солидарности” исключила конкурентов от оппозиции, говорят о каком-то скорее неосознанном страхе, боязни проиграть выборы и потерять власть», — отметил политолог.
По его словам, даже околовластные НПО на выборах зафиксировали многочисленные использования админресурсов. Но в условиях падения рейтингов, даже это партии власти не помогло, уверен Чуря.