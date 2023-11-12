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Палестино-израильский конфликт
19:27 (мск), источник: ТАСС

Захарова сообщила, что работу по эвакуации россиян из сектора Газа продолжат

МЧС РФ ранее сообщило, что с территории анклава эвакуировали 70 россиян.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Работа по эвакуации российских граждан и соотечественников из сектора Газа будет продолжена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Еще раз говорю, это первый выход наших граждан и соотечественников, но работа будет продолжена. Она, собственно говоря, и не останавливается ни на час», — заявила дипломат.

МЧС РФ ранее сообщило, что 70 россиян эвакуированы из сектора Газа.

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