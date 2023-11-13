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Палестино-израильский конфликт
02:53 (мск), источник: ТАСС

Франция хочет прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Франции намерены отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов и рассчитывают заставить Украину покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

Источник: AP 2023

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — сказал он.

Глава военного ведомства напомнил о недавно опубликованном парламентском докладе, согласно которому размер военной помощи Франции Украине достигает €3 млрд. Согласно этому же докладу, из бюджета Франции выделено €200 млн в специальный фонд поддержки Украины, из которого Киев может тратить средства на закупку новых вооружений, но только у французских поставщиков.

Министр подчеркнул, что Франция «предпочитает оказывать существенную поддержку, но не рассказывать обо всем, что делает». Он выделил два основных направления помощи, на которых Париж сосредоточил внимание: обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны, в том числе возможностями для борьбы с беспилотниками, и оборудованием для сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт. В контексте артиллерии он рассказал о наращивании темпов производства самоходных гаубиц «Цезарь» с двух перед началом конфликта до шести единиц в месяц. По его словам, Киеву переданы 49 таких самоходных гаубиц — 30 французских и 19 датских.

Комментируя перспективы развития конфликта и возможного перехода к переговорной стадии, Лекорню заявил, что этот момент еще не настал. По его словам, контрнаступление Украины «продвигается тяжело», и Киеву может потребоваться задействовать вдвое, а то и втрое большие силы, чем у ВС РФ, чтобы прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции. Он признал, что «грядущие недели станут критически важными» в контексте приближающейся зимы, которая изменит характер боевых действий.

«Продолжать оказывать помощь Украине — это лучшее, что мы можем сделать, это то, что может дать им шанс одержать победу», — добавил Лекорню.

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