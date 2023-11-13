Франция хочет прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — сказал он.
Глава военного ведомства напомнил о недавно опубликованном парламентском докладе, согласно которому размер военной помощи Франции Украине достигает €3 млрд. Согласно этому же докладу, из бюджета Франции выделено €200 млн в специальный фонд поддержки Украины, из которого Киев может тратить средства на закупку новых вооружений, но только у французских поставщиков.
Министр подчеркнул, что Франция «предпочитает оказывать существенную поддержку, но не рассказывать обо всем, что делает». Он выделил два основных направления помощи, на которых Париж сосредоточил внимание: обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны, в том числе возможностями для борьбы с беспилотниками, и оборудованием для сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт. В контексте артиллерии он рассказал о наращивании темпов производства самоходных гаубиц «Цезарь» с двух перед началом конфликта до шести единиц в месяц. По его словам, Киеву переданы 49 таких самоходных гаубиц — 30 французских и 19 датских.
Комментируя перспективы развития конфликта и возможного перехода к переговорной стадии, Лекорню заявил, что этот момент еще не настал. По его словам, контрнаступление Украины «продвигается тяжело», и Киеву может потребоваться задействовать вдвое, а то и втрое большие силы, чем у ВС РФ, чтобы прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции. Он признал, что «грядущие недели станут критически важными» в контексте приближающейся зимы, которая изменит характер боевых действий.
«Продолжать оказывать помощь Украине — это лучшее, что мы можем сделать, это то, что может дать им шанс одержать победу», — добавил Лекорню.