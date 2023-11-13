03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Отряд кораблей ТОФ с деловым заходом прибыл в порт Читтагонг в Бангладеш впервые за 50 лет
Деловой заход продлится до 14 ноября.
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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» 12 ноября зашёл в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш. Предыдущий заход российских военных был 50 лет назад, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Как рассказали в военном ведомстве, порт Читтагонг является главными морскими воротами государства. В ходе швартовки российского отряда моряки Военно-морских сил Народной Республики Бангладеш с бортов своих кораблей приветствовали российских моряков.
Посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий в ходе встречи российских кораблей заявил, что предыдущий заход российских военных моряков в Бангладеш произошел 50 лет назад в целях проведения уникальной и, к сожалению, в настоящее время малоизвестной операции по расчистке и разминированию порта Читтагонг.
В рамках делового захода для экипажей кораблей ТОФ запланирована культурная и спортивная программа.
Как напомнили «Известия» (18+), 6 ноября, на корабле «Адмирал Трибуц» прошел прием делегации Мьянмы с участием лидера страны — председателя государственного административного совета, премьер-министра, главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлайна. Мероприятие состоялось в рамках первых в современной истории российско-мьянманских военно-морских учений.