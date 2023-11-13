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03:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Когда Антон Волошко перейдет в ЗС ПК из правительства Приморья и на какой пост

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ФедералПресс. Вице-губернатор Приморского края, который отвечает за внутрипол, Антон Волошко, еще в конце октября победил на выборах в Заксобрание края по 21 округу. Однако вступление в новую должность до сих пор откладывается.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

«Решение о признании прошедших 27—29 октября выборов состоявшимися размещено на сайте ИК ПК, но в официальных источниках пока не опубликовано (на это отводится 20 дней). Можно предположить, что пауза связана со сдачей “вахты” в правительстве Приморья по линии внутриполитического блока (согласования и прочее)», — считает политолог Ольга Кишаковская.

При этом, она отметила, что затянулся не только процесс перехода Волошко в ЗС ПК, но и избрание нового спикера парламента. Александр Ролик, напомним, перешел в Совет Федерации.

Политолог предполагает, что мандат Антону Волошко должны вручить уже на этой неделе — сроки поджимают. Второе предположение, которое ранее озвучивали и другие политологи, что именно Волошко займет должность спикера Заксобрания, высказала и Кишаковская.

«Ну, а поскольку за это время, с момента ухода Александра Ролика в Совфед, председателя не избрали, значит, все ждут Антона Анатольевича», — написала политолог.

Отметим, выборы в Заксобрание Приморья состоялись в конце октября этого года. Место по 21 округу освободилось после того, как за прогулы мандата лишился Дмитрий Назарец. В ЗС ПК сообщали, что переход Волошко должен произойти сразу после официальной публикации итогов голосования, но этого не произошло до сих пор.

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