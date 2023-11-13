04:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
День Хабаровского края на форуме «Россия» проведут 14 ноября
Организаторы форума представили программу мероприятий.
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На международной выставке-форуме «Россия», проходящей в Москве на ВДНХ, 14 ноября объявлен днем Хабаровского края. Он пройдёт под девизом «Родина китов и самолётов» и покажет гостям в павильоне № 75 презентацию региона, мастер-классы, лекции и концертные программы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В 11:00 программу откроет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев с презентации региона для посетителей выставки. Затем состоится представление инвестиционных проектов для привлечения деловых кадров.
В 12:30 хабаровская студия «Мечталет» проведет для гостей мастер-класс по анимации, а в 14:00 состоится обзорная лекция о дизайне и связи искусства с человеком от студии Григория Горковенко «Искусство сквозь чувства».
Также в 14:00 откроется интерактивная программа с проведением мастер-классов и творческой встречи с дальневосточными писателями в Доме культуры ВДНХ (павильон № 84).
Параллельно с образовательной программой в 15:30 состоится презентация фотоальбома о Хабаровском крае и розыгрыш тура выходного дня «Лыжная стрела» на двоих.
В 18:00 откроется концертная программа «27-й регион». А завершится день Хабаровского края в 20:00 выступлением заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации хореографического ансамбля «Сэнкурэ».